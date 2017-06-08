В ЛНР сообщили о резком обострении ситуации у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Ситуация в зоне ответственности Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в Донбассе резко обострилась, но остается контролируемой, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в Народной милиции заявили о 27 обстрелах территории ЛНР за сутки, четыре ополченца и два местных жителя получили ранения.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики резко обострилась, но остается контролируемой", — сказал Марочко.

Он добавил, что всего по территории ЛНР за минувшие сутки было выпущено 413 мин и снарядов.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие, однако уже обвинили друг друга в его нарушении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.