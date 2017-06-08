В Нигерии в результате нападения "Боко Харам" погибло 14 человек

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате атаки боевиков исламистской группировки "Боко Харам" в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По словам комиссара полиции штата Борно Дэмьена Чукву (Damian Chukwu), боевики атаковали окрестности города в среду ночью. Он добавил, что боевики располагали зенитными орудиями.

Издание Premium Times также сообщает о 40 пострадавших в результате атаки. По данным издания, боевики напали на мечети.

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.