Тимошенко отказалась участвовать в слушаниях по газовому контракту с РФ

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Глава парламентской фракции украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что не намерена принимать участие в слушаниях комитета касательно газового контракта с РФ, который был подписан во времена ее премьерства в 2009 году.

Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) ранее потребовала заслушать Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения. Накануне комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение провести заседание по этому вопросу.

"Мы не собираемся ходить на те кулуарные курултаи (сборы — ред.)", — цитирует слова Тимошенко агентство "Укринформ".

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что политики, которые причастны к подписанию невыгодного, по его мнению, газового контракта, должны понести политическую ответственность. При этом он не уточнил, что именно имеет в виду.