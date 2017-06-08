В ДНР сообщили об активизации силовиков в Донбассе

ЗУГРЕС (Донецкая область) 8 июня — РИА Новости. Бои на линии соприкосновения в Донбассе идут ежедневно, отмечается активизация вооруженных сил Украины, заявил журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силовики соблюдали объявленное в Донбассе с 1 июня очередное перемирие всего сутки, уже 2 июня обстреляли из тяжелой артиллерии населенный пункт Луково. После этого последовали и другие обстрелы.

"Обострение на линии соприкосновения не прекращалось. Вчера-позавчера было сильное обострение в Луганской народной республике. У нас такие бои идут ежедневно. Противник активизировался, и я считаю, что (причина — ред.) — это та политическая обстановка, которая сейчас складывается в Киеве", — сказал Захарченко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.