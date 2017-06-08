Порошенко уверен, что Киев вернет контроль над шахтами в Донбассе

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Киев вернет контроль над антрацитовыми шахтами, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса."112 Украина".
По словам Порошенко, уже завершена модернизация энергоблоков Змиевской ТЭС, ведется работа по переводу на газовую группу угля блоков Трипольской станции.
На Украине с 17 февраля действуют чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок антрацитовой группы угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки, а также модернизировать блоки ТЭС, чтобы на них можно было использовать также уголь газовой группы, который добывается в достаточном количестве.
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