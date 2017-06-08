Британская полиция впервые использовала новую технологию распознавания лиц

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости. Полиция Великобритании впервые применила новую технологию распознавания лиц для задержания предполагаемого правонарушителя, сообщает телеканал ITV.

Впервые новая технология была применена в конце мая в Уэльсе, однако полиция подтвердила эту информацию только в четверг. Как отмечает телеканал, камеры слежения идентифицировали подозреваемого, сравнив его изображение с фотографиями из базы данных.

"Эта технология распознавания лиц позволит нам разыскивать, сканировать и мониторить изображения и видео подозреваемых на основе базы данных правонарушителей, что приведет к более быстрой и более точной идентификации лиц, представляющих интерес (для правоохранительных органов)", — заявил представитель полиции Ричард Льюис.

Полиция Уэльса начала тестирование технологии во время проведения финала Лиги чемпионов в Кардиффе. Если этот опыт будет признан успешным, правоохранительные органы надеются расширить использование новых методов для предотвращения преступлений. Они могут применяться для обеспечения общественной и национальной безопасности, например, для контроля ситуации в аэропортах.

Эксперты заявляют, что камеры слежения могут использоваться для помощи в предотвращении терактов.

За последние 2,5 месяца в Британии произошли три теракта. В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Восемь человек погибли.