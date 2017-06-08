Бельгии трудно работать с Турцией по антитеррору, заявили в парламенте

БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Властям Бельгии и некоторых других стран крайне трудно сотрудничать с Турцией по вопросам борьбы с терроризмом из-за позиции турецкой стороны, это показала и ситуация с терактами в Брюсселе, заявил Жорж Дальмань, заместитель председателя комиссии парламента Бельгии по расследованию действий правоохранителей в связи с терактами в Брюсселе.

Вскоре после терактов, произошедших в метро и аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года, стало известно, что взорвавший себя в аэропорту смертник Ибрагим эль-Бакрауи был экстрадирован из Турции за несколько месяцев до того. Тогда президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что эль-Бакрауи задержали на границе с Сирией и депортировали в Бельгию. Позже выяснилось, что будущий смертник был выслан не в Бельгию, а в Нидерланды, причем турецкие власти сообщили об этом бельгийским лишь в день экстрадиции.

"По некоторым данным, переданным комиссии, можно полагать, что один или несколько турецких чиновников были подкуплены для того, чтобы он был отправлен в Нидерланды, а не в Бельгию. Это кажется нам совершенно неприемлемым", — заявил Дальмань, представляя прессе итоги расследования парламентской комиссии.

Кроме того, по его словам, данные о высылке Эль-Бакрауи были направлены через электронный портал, не предназначенный для передачи срочной информации.

"Сотрудничество с Турцией считается крайне трудным, и, несмотря на очень многочисленные усилия Бельгии по улучшению этого сотрудничества с Турцией в области терроризма, нужно сказать, что на сегодняшний день оно остается крайне трудным и сложным", — сказал зампред парламентской комиссии.

Он отметил, что усилия бельгийских министерских делегаций, направлявшихся в Турцию еще в 2004, 2005 и 2006 годах, ни к чему не привели.

"Мы не единственная страна, и это не единственный подобный случай в отношениях с турками, потому что в 21 из 35 случаев экстрадиций лиц из Турции в нашу страну информация от турецких властей или поступила с большим опозданием, или не поступила вовсе", — сказал Дальмань.

По его словам, серьезные трудности в антитеррористическом сотрудничестве с Турцией испытывает, в частности, Германия.

Теракты в Брюсселе произошли 22 марта 2016 года. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов, устроенных тремя смертниками, погибли 35 человек, еще 340 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России