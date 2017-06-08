Количество погибших от холеры в Йемене возросло до 727 человек

ЖЕНЕВА, 8 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество погибших от холеры с 27 апреля в Йемене составило 727 человек, число заболевших насчитывает свыше 91 тысячи человек, такие данные приводит на своем сайте Всемирная организация здравоохранения.
Уровень смертности достиг таких пределов, что каждый час от холеры умирает один человек, отмечается в сообщении. От заболевания уже погибло 727 человек в 19 из 23 провинций страны.
По данным ВОЗ, с начала повторной вспышки холеры в Йемене 27 апреля, общее количество заболевших на 5 июня составляет 91,4 тысячи человек, из которых более половины женщины. Свыше 16 тысяч заболевших — дети до 5 лет. Более половины случаев зарегистрировано в провинциях Аманат-аль-Азимах, Хаджа, Амран и аль-Ходейда.