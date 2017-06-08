Количество погибших от холеры в Йемене возросло до 727 человек

ЖЕНЕВА, 8 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество погибших от холеры с 27 апреля в Йемене составило 727 человек, число заболевших насчитывает свыше 91 тысячи человек, такие данные приводит на своем сайте Всемирная организация здравоохранения.

Ранее сообщалось о 681 умершем по состоянию на 4 июня.

Уровень смертности достиг таких пределов, что каждый час от холеры умирает один человек, отмечается в сообщении. От заболевания уже погибло 727 человек в 19 из 23 провинций страны.

По данным ВОЗ, с начала повторной вспышки холеры в Йемене 27 апреля, общее количество заболевших на 5 июня составляет 91,4 тысячи человек, из которых более половины женщины. Свыше 16 тысяч заболевших — дети до 5 лет. Более половины случаев зарегистрировано в провинциях Аманат-аль-Азимах, Хаджа, Амран и аль-Ходейда.