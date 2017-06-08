Армия Сомали вернула контроль над захваченным террористами городом Аф Урур

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Сомали вернули под контроль захваченный террористами группировки "Аш-Шабаб" город на северо-западе страны, в результате боев погибли 20 военных, сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" захватили город Аф Урур на северо-западе Сомали. Террористы заявили об убийстве более 60 сомалийских военных.

"Бой был тяжелым. Мы потеряли 20 солдат, 14 боевых машин сгорели. Сейчас мы вернули контроль над городом", — приводит агентство заявление представителя сомалийских военных Мохаммеда Абди.

В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.