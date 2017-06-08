НАТО планирует принять в альянс Македонию в 2018 году, сообщил источник

АФИНЫ, 8 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Североатлантический альянс планирует до весны 2018 года принять в свой состав бывшую югославскую Республику Македония, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров по вступлению БЮРМ в НАТО.

Ради вступления в альянс Македония готова пойти на переименование страны. Сейчас членство Скопье в альянсе блокирует Греция — Афины требуют от соседней республики изменить название, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в середине июля планирует посетить Скопье и обсудить эти вопросы. Цель НАТО — до весны 2018 года принять страну в свой состав", — сказал собеседник агентства.

По его словам, активную работу в этом направлении ведут Соединённые Штаты.

"Накануне посол США в Скопье встретился с министром обороны БЮРМ и также обсуждал эту тему. Вашингтон призывает Скопье пойти на уступки, и, судя по всему, там к этому готовы", — сказал источник.

Он также подчеркнул, что Греция не намерена отступать от своих требований.

Накануне премьер Греции Алексис Ципрас поздравил премьер-министра Македонии Зорана Заева со вступлением в должность и подтвердил позицию Афин в споре о названии Македонии.

Заев заявил, что готов к вступлению страны в НАТО под названием Бывшая югославская республика Македония, на котором настаивает Греция, чтобы ускорить интеграцию республики в ЕС.

По словам Заева, есть два пути: или решение проблемы, или под временным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией по проблеме. Македония присоединились к так называемому "плану действий по подготовке к членству в НАТО" (Membership Action Plan) в 2009 году.

Спор с Грецией из-за названия бывшей югославской республики возник после выхода Македонии из состава Югославии в 1991 году. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.

По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье. При этом Афины не возражают, если слово "Македония" будет дополнено географическим определением. До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая югославская Республика Македония", под таким названием страна входит и в ООН.