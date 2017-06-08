ЛНР обвинила Киев в срыве разведения сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Украинские силовики в четверг вновь сорвали разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе, передает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко.

"Украинская сторона сегодня вновь сорвала предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской", — говорится в сообщении агентства.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.