Двое из четырех спасенных в море граждан КНДР решили остаться в Южной Корее

ТОКИО, 8 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Двое из четырех граждан КНДР, спасенных Южной Кореей в Японском море на потерпевших бедствие баркасах, решили не возвращаться обратно, остальные будут отпущены в пятницу, передает из Сеула информационное агентство Рёнхап.
Отец и сын находились на девятиметровом деревянном баркасе водоизмещением 2-3 тонны, вышедшем из порта Синпхо северокорейской провинции Хамгён-Намдо. В море у них кончилось горючее, судно стало дрейфовать, после чего 3 июня они были подобраны береговой охраной Южной Кореи. С ними находился еще один человек, который управлял баркасом, но он выразил намерение вернуться в КНДР, отмечает агентство. Также, по данным Рёнхап, 2 июня береговая охрана Южной Кореи спасла еще одного человека с другого баркаса в Японском море, но он также пожелал, чтобы его вернули на родину.
Южная Корея намеревалась передать о планах возвращения двух человек в КНДР северокорейской стороне по линии экстренной телефонной связи, однако на другом конце никто не ответил, отмечает Рёнхап.
По прогнозам агентства, решение Сеула не возвращать двух спасенных граждан КНДР вызовет резкую реакцию у Пхеньяна. Так, в июле 2015 года, когда также из спасенных в море пятерых северокорейских граждан трое остались в Южной Корее, северяне обвинили Сеул в том, что эти люди насильно удерживаются на Юге, и потребовали их освобождения.