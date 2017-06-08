Суриков рассказал, как изменилось отношение белорусов к России

МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Отношение граждан Белоруссии к России становится более дружеским, заявил посол РФ в Минске Александр Суриков.Sputnik Беларусь.
По словам дипломата, Россия и Белоруссия пока "не полностью научились жить в правовом поле".
Как отметил Суриков, в возникающие споры между коммерческими предприятиями двух стран "ввязываются" власти вместо того, чтобы конфликт решался в суде. Споры получают широкую огласку и в обществе рождается мнение об ухудшении отношений между двумя государствами, пояснил он.
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