Суриков рассказал, как изменилось отношение белорусов к России

МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Отношение граждан Белоруссии к России становится более дружеским, заявил посол РФ в Минске Александр Суриков.

"Конечно, мы еще в стадии построения союзного государства, в стадии развития ЕАЭС. Но последний апрельский независимый опрос о взаимоотношениях между Россией и Беларусью показывает, что 65% белорусских граждан считают, что Беларусь должна жить вместе с Россией, около 20% — с Евросоюзом. А было время, когда эти цифры были другими. То есть отношение белорусских граждан к РФ становится все более объективным, дружеским, и все это в развитии", — заявил посол в интервью агентству Sputnik Беларусь

По словам дипломата, Россия и Белоруссия пока "не полностью научились жить в правовом поле".

Как отметил Суриков, в возникающие споры между коммерческими предприятиями двух стран "ввязываются" власти вместо того, чтобы конфликт решался в суде. Споры получают широкую огласку и в обществе рождается мнение об ухудшении отношений между двумя государствами, пояснил он.

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