СМИ: эксперты выявили сбои в работе спецслужб перед терактами в Брюсселе

Цветы у входа на станцию метро Мальбек в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото

Цветы у входа на станцию метро Мальбек в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Парламентская комиссия по проведению расследования в связи с произошедшими в Брюсселе терактами констатировала сбои в работе служб безопасности страны, которые не позволили вовремя обезвредить террористическую группу, сообщает издание Soir.

В четверг парламентская комиссия, созданная после произошедших 22 марта 2016 года терактов в метро и аэропорту Брюсселя, представила результаты своего расследования.

"Комиссия констатирует, однако, некоторые сбои в организации (работы служб) безопасности, вследствие которых была упущена возможность вовремя обезвредить данную террористическую сеть", — говорится в докладе, выдержки из которого приводит Soir.

Комиссия отмечает недостаточную или неэффективную мобилизацию некоторых средств, изоляцию или недостаточное сотрудничество и обмен информацией между представителями системы правосудия, органов безопасности и разведки, неэффективные процедуры и регламентацию, ограниченное международное сотрудничество и отсутствие общего подхода.

Вместе с тем, комиссия выступила с некоторыми рекомендациями, в том числе, заявила о необходимости создания "сети органов безопасности", более интенсивного обмена информацией и сотрудничества, более эффективного использования человеческих и финансовых ресурсов, в частности, увеличение бюджета тех служб, которые в этом нуждаются.

Теракты в Брюсселе произошли 22 марта 2016 года. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов, устроенных тремя смертниками, погибли 35 человек, еще 340 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" *.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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