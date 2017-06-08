"Оппозиционный блок" выступил против участия Украины в любых военных блоках

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Александр Вилкул заявил, что выступает против вступления Украины в военно-политические блоки и считает необходимым закрепить внеблоковый статус страны.

Верховная рада Украины ранее в четверг приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

"Единственно эффективная модель для Украины, которая стоит на смычке миров и цивилизаций, — вечный нейтралитет, закрепленный в конституции. Так сделали Австрия и Швейцария. Любой другой путь – это вечное противостояние и вечная модель буферной зоны", — цитирует в четверг пресс-служба партии слова Вилкула.

По его словам, выбор нейтрального статуса обусловлен историческим опытом Украины. Вилкул добавил, что партия "Оппозиционный блок" будет голосовать против законопроектов, направленных на членство страны в любых военно-политических союзах.

"Мы против вступления Украины в любые военно-политические союзы. Притом, что нас в них еще и не берут. И любые заявления о вступлении и членстве являются не более чем политическими", — считает депутат.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита президента Петра Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.