"Оппозиционный блок" выступил против участия Украины в любых военных блоках

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Александр Вилкул заявил, что выступает против вступления Украины в военно-политические блоки и считает необходимым закрепить внеблоковый статус страны.
"Единственно эффективная модель для Украины, которая стоит на смычке миров и цивилизаций, — вечный нейтралитет, закрепленный в конституции. Так сделали Австрия и Швейцария. Любой другой путь – это вечное противостояние и вечная модель буферной зоны", — цитирует в четверг пресс-служба партии слова Вилкула.
По его словам, выбор нейтрального статуса обусловлен историческим опытом Украины. Вилкул добавил, что партия "Оппозиционный блок" будет голосовать против законопроектов, направленных на членство страны в любых военно-политических союзах.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита президента Петра Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.