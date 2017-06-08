Президент Чехии сообщил, что Трамп извинился за перенос его визита в США

ПРАГА, 8 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан сообщил в четверг, что глава США Дональд Трамп направил ему письмо, в котором принес извинения за то, что не смог принять Земана в Белом доме в апреле, как об этом оба главы государств предварительно договорились по телефону.

"Дональд Трамп прислал мне письмо, в котором он извиняется за перенос даты нашей встречи, я это письмо принял к сведению. Теперь то, когда встреча состоится, зависит от способностей нашего (чешского) посла (в США) Гинека Кмоничека", — сказал Земан чешским журналистам в столице Вьетнама, Ханое, где глава Чехии со вторника находится с официальным визитом.

Земан был одним из немногих руководителей зарубежных государств, которые публично поддержали Трампа в борьбе за пост президента США. Сразу после победы Трампа на выборах чешский президент первым из глав европейских стран поздравил своего нового коллегу. Затем, в свою очередь, Трамп позвонил Земану, поблагодарил его за поздравления и, по словам пресс-секретаря чешского президента Йиржи Овчачека, пригласил Земана с визитом в Белый дом.

Предполагалось, что встреча глав США и Чехии состоится в конце апреля, но Белый дом перенес ее, сославшись на загруженность Трампа в связи с кризисом вокруг КНДР. Отвечая в четверг на вопрос одного из журналистов о том, когда теперь может состояться встреча с Трампом, Земан сказал, что такая возможность может представиться в сентябре, когда он будет участвовать в Нью-Йорке в работе очередной сессии Генассамблеи ООН.