Атака на дипломатов: взрыв у посольства США в Киеве назвали терактом

Сотрудники правоохранительных органов Украины на месте взрыва у посольства США в Киеве. 8 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов Украины на месте взрыва у посольства США в Киеве. 8 июня 2017

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Неизвестный бросил взрывное устройство в посольство США в Киеве. Украинская полиция считает случившееся терактом.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. В пресс-службе управления киевской полиции отметили, что в результаты взрыва никто не пострадал.

Силовики возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Расследованием займутся сотрудники Службы безопасности Украины.

Случившееся уже осудили в украинском МИД.

"Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства. Правоохранительные органы осуществляют все меры для расследования преступления. Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства", — написала в Twitter официальный представитель внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Посольство работает в обычном режиме

В американской дипмиссии заявили, что посольство работает в обычном режиме. При этом упоминания о взрывном устройстве в сообщении дипломатов нет.

"Мы можем подтвердить, что произошел инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства вскоре после 12.00 утра (по времени США) 8 июня на территории посольства. Это не причинило никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал… В настоящее время, мы не считаем этот инцидент террористическим актом", — говорится в заявлении, которое опубликовано на странице посольства в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что посольство тесно сотрудничает с местными правоохранительными органами в расследовании инцидента.

Виновных снова ищут в России

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что взрыв у американского посольства могли устроить "по заказу из России".

"Цель очень простая — это хороший повод взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые ленты новостей и сказать, что в Киеве небезопасно. Каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112. Украина".

Правда, привести конкретные доказательства в пользу своей версии парламентарий не смог.

"Символический характер"

"Полчаса назад были допущены специалисты на территорию посольства, поскольку это считается территорией США, для того чтобы в сотрудничестве со службой безопасности посольства взять видеозаписи, посмотреть, что там было сделано. Также будет проведен сбор видеозаписей по всей округе, как эти люди подходили к посольству, на каких машинах и так далее", — добавил Геращенко.

Депутат Верховной Рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб считает, что злоумышленники не хотели причинить вред американским дипломатам.

"В такое позднее время не могло быть никаких последствий для дипломатов, сотрудников самой дипмиссии. Совершенно очевидно, что данная выходка имела символический характер. И искать теперь смысл нужно именно в этом", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Опасная дипломатия

"На мой взгляд, то, что происходит, характеризует ситуацию, которая сложилась в Киеве — что это бандитский город, бандитская страна, в которой не работает правоохранительная система, в которой масса людей выходят за рамки действующего законодательства и не несут никакой ответственности, где у населения на руках находится громадное количество оружия. И степень общественного психоза доведена до предела", — добавил Голуб.

Инцидент с американским посольством не единичен для Украины. В конце марта преступники обстреляли из гранатомета РПГ-22 консульство Польши в городе Луцк.

Тогда злоумышленники стреляли по дипмиссии с заднего двора и попали в окно последнего этажа, на момент взрыва в помещении никого не было.

"В связи с инцидентом никто не пострадал. Произошло только разрушение фасада здания консульства", — рассказали тогда в польском МИД.

Польский консул в Луцке Кшиштоф Савицкий назвал случившееся "настоящим терактом", а Киев обвинил в инциденте противников украинско-польской дружбы.

Пресс-служба СБУ даже объявила награду за информацию, которая поможет раскрыть дело. Правда, в ведомстве не слишком высоко оценили важность подобных данных: осведомителям предложили 25 тысяч гривен (на конец марта — около 900 долларов США).

Двадцать четвертого апреля по тревоге подняли уже посольство Литвы в Киеве, где нашли остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч". Шашка находилась у забора в 20 метрах от входа в дипломатическое представительство.

При осмотре прилегающей территории полицейские также нашли на пустыре пустой корпус ручной противопехотной гранаты "Ф-1".

Тогда было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".