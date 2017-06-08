Атака на дипломатов: взрыв у посольства США в Киеве назвали терактом

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Неизвестный бросил взрывное устройство в посольство США в Киеве. Украинская полиция считает случившееся терактом.
Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. В пресс-службе управления киевской полиции отметили, что в результаты взрыва никто не пострадал.
Случившееся уже осудили в украинском МИД.
"Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства. Правоохранительные органы осуществляют все меры для расследования преступления. Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства", — написала в Twitter официальный представитель внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
Посольство работает в обычном режиме
В американской дипмиссии заявили, что посольство работает в обычном режиме. При этом упоминания о взрывном устройстве в сообщении дипломатов нет.
Дипломаты подчеркнули, что посольство тесно сотрудничает с местными правоохранительными органами в расследовании инцидента.
Виновных снова ищут в России
Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что взрыв у американского посольства могли устроить "по заказу из России".
"Цель очень простая — это хороший повод взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые ленты новостей и сказать, что в Киеве небезопасно. Каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112. Украина".
Правда, привести конкретные доказательства в пользу своей версии парламентарий не смог.
"Символический характер"
Депутат Верховной Рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб считает, что злоумышленники не хотели причинить вред американским дипломатам.
"В такое позднее время не могло быть никаких последствий для дипломатов, сотрудников самой дипмиссии. Совершенно очевидно, что данная выходка имела символический характер. И искать теперь смысл нужно именно в этом", — заявил он в эфире радио Sputnik.
Опасная дипломатия
Инцидент с американским посольством не единичен для Украины. В конце марта преступники обстреляли из гранатомета РПГ-22 консульство Польши в городе Луцк.
"В связи с инцидентом никто не пострадал. Произошло только разрушение фасада здания консульства", — рассказали тогда в польском МИД.
Польский консул в Луцке Кшиштоф Савицкий назвал случившееся "настоящим терактом", а Киев обвинил в инциденте противников украинско-польской дружбы.
Пресс-служба СБУ даже объявила награду за информацию, которая поможет раскрыть дело. Правда, в ведомстве не слишком высоко оценили важность подобных данных: осведомителям предложили 25 тысяч гривен (на конец марта — около 900 долларов США).
При осмотре прилегающей территории полицейские также нашли на пустыре пустой корпус ручной противопехотной гранаты "Ф-1".
Тогда было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".