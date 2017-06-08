Глухая певица покорила судей американского шоу талантов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Певица Мэнди Харви, полностью потерявшая слух 11 лет назад, покорила судей шоу America's Got Talent.
Харви занимается музыкой с четырех лет. После потери слуха в возрасте 18 лет она временно оставила свое увлечение, но затем решила заняться им вновь.
"Я хочу сделать в своей жизни нечто большее, чем просто сдаться", — пояснила девушка.
Петь и играть на музыкальном инструменте ей помогают хорошая мышечная память и визуальный тюнер. Выступает Харви чаще всего без обуви, чтобы чувствовать ритм через вибрацию пола.
Для шоу певица выбрала песню собственного сочинения.
"Мэнди, я не думаю, что для этого тебе будет нужен переводчик", — сказал один из судей Саймон Коуэлл, нажав на кнопку, означающую проход конкурсанта на следующий этап.