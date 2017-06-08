Глухая певица покорила судей американского шоу талантов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Певица Мэнди Харви, полностью потерявшая слух 11 лет назад, покорила судей шоу America's Got Talent.

Харви занимается музыкой с четырех лет. После потери слуха в возрасте 18 лет она временно оставила свое увлечение, но затем решила заняться им вновь.

"Я хочу сделать в своей жизни нечто большее, чем просто сдаться", — пояснила девушка.

Петь и играть на музыкальном инструменте ей помогают хорошая мышечная память и визуальный тюнер. Выступает Харви чаще всего без обуви, чтобы чувствовать ритм через вибрацию пола.

Для шоу певица выбрала песню собственного сочинения.

"Мэнди, я не думаю, что для этого тебе будет нужен переводчик", — сказал один из судей Саймон Коуэлл, нажав на кнопку, означающую проход конкурсанта на следующий этап.