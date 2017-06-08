Железняк: теракт у посольства США должен обеспокоить "покровителей Майдана"

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Теракт на территории посольства США в Киеве должен стать сигналом тревоги для западных покровителей, потакающих украинским экстремистам и играющих на руку криминалу и террору, заявил член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.

"Бандитская вылазка в Киеве и покушение на американских дипломатов должны стать сигналом тревоги для западных покровителей Майдана, которые потакают экстремистам на Украине, ведут безответственную и даже преступную политику на Ближнем Востоке, играя на руку криминалу и террору", — цитирует Железняка пресс-служба.

Депутат также считает, что меры безопасности всех посольств, включая российскую дипмиссию, необходимо усилить и обеспечить защиту сотрудникам посольства и их семьям.

"В таких государствах, как Украина, где царит беззаконие и хаос в управлении, где продолжаются военные действия против мирного населения, где бандеровцы свободно разгуливают по улицам городов и диктуют свои правила руководству страны, преступники чувствуют себя особенно вольготно", — добавил он.