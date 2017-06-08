СБУ начала расследование взрыва на территории посольства США в Киеве

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Служба безопасности (СБ) Украины начала расследование обстоятельств взрыва на территории посольства США в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в четверг пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.

"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой города Киева расследует обстоятельства взрыва, произошедшего в ночь с 7 на 8 июня на территории посольства США на Украине, в рамках открытого уголовного производства по части первой статьи 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

По ее словам, продолжаются следственно-оперативные действия, во время которых расследуются все обстоятельства ЧП.