Геращенко заявил, что взрыв у посольства США могли устроить по заказу из РФ

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что, "по его личной версии", взрыв на территории посольства США в Киеве могли устроить "по заказу из РФ" — якобы с целью "взбаламутить информационное пространство" и "попасть на мировые ленты новостей".

Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что в ночь на четверг на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Агентство УНИАН со ссылкой на заявление посольства США сообщило, что дипломатическое представительство не рассматривает ночной взрыв как теракт.

"Моя личная версия, что мотивы этой провокации такие же, как выстрел по консульству Польши в Луцке. Такие же точно, как организация фейковых акций протеста якобы поляков и якобы болгар, что в конечном итоге это сделали по задаче из РФ. Цель очень простая – это хороший повод взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые ленты новостей и сказать, что в Киеве небезопасно. Каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112. Украина".

Ранее, в ночь на 31 марта, обстреляли здание генерального консульства Польши в украинском Луцке. По предварительным данным правоохранителей, обстрел велся из гранатомета, жертв и пострадавших нет. На Украине по данному факту также возбуждено уголовное дело по статье "теракт".