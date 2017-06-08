Асад выразил соболезнования Роухани после нападений в Тегеране

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с гибелью 16 человек в результате нападений террористов в Тегеране, сообщает пресс-служба Асада.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыли огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 16 человек, еще 43 пострадали.

"В телефонном разговоре Асад заявил Роухани, что Сирия в одном ряду с Тегераном борется с терроризмом", — говорится в сообщении.

Роухани в свою очередь подчеркнул, что теракты не смогут сломить решимость иранского народа и страна продолжит оказывать помощь САР в борьбе с террористами. Президент Ирана также отметил успехи правительственной армии Сирии.