Асад выразил соболезнования Роухани после нападений в Тегеране

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с гибелью 16 человек в результате нападений террористов в Тегеране, сообщает пресс-служба Асада.
"В телефонном разговоре Асад заявил Роухани, что Сирия в одном ряду с Тегераном борется с терроризмом", — говорится в сообщении.
Роухани в свою очередь подчеркнул, что теракты не смогут сломить решимость иранского народа и страна продолжит оказывать помощь САР в борьбе с террористами. Президент Ирана также отметил успехи правительственной армии Сирии.