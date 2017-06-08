Филиппины надеются на военную помощь и разведданные России в борьбе с ИГ*

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Манила рассчитывает, что военная поддержка России и обмен разведданными с ней помогут Филиппинам справиться с угрозой, исходящей от террористической группировки "Исламское государство"*, заявил в четверг посол республики в РФ Карлос Соррета.

"Мы надеемся, что сможем нейтрализовать основные элементы повстанцев уже в ближайшее время. В частности, тех, пытается связать себя с ИГ*. Также надеемся, что в долгосрочной перспективе — через использование разведывательных данных и с военной поддержкой Российской Федерации — мы сможем справиться с ИГ*", — заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.

*террористическая группировка, запрещенная в России