Силовое решение проблемы КНДР - это путь в никуда, заявил в МИД

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Военного разрешения ситуации вокруг Северной Кореи не может быть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим исключительно из того, что силовые методы и действия — это путь в никуда, это тупик. Не может быть военного решения этого вопроса", — сказала она на брифинге в четверг.

Северная Корея в четверг утром выпустила противокорабельные крылатые ракеты. Они пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Неделю назад КНДР испытала очередную баллистическую ракету на восточном побережье страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, хотя ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

Совет безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

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