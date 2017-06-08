СМИ: хакерская атака на информагентство Катара была подготовлена в апреле

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Хакерская атака на Катарское новостное агентство (QNA) была подготовлена в апреле, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на катарских следователей.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на катарский МИД сообщило, что предварительное расследование подтвердило, что спровоцировавшее дипломатический конфликт заявление от имени эмира Катара на сайте местного новостного агентства действительно разместили хакеры. Кто мог стоять за кибератакой, в заявлении министерства не сообщается.

"(Следственная — ред.) группа подтвердила, что взломанный хакерами файл был установлен в апреле, позднее он был использован для публикации сфабрикованных новостей 24 мая", — говорится в сообщении.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.