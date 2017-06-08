Главу Минприроды Белоруссии подозревают в служебном подлоге

МИНСК, 8 июн — РИА Новости, Нина Гурина. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Ковхуто подозревается в служебном подлоге и отстранен от должности, сообщила в четверг официальный представитель следственного комитета (СК) страны Юлия Гончарова.

"Главным следственным управлением расследуется уголовное дело о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц. В качестве подозреваемого по данному делу привлечен министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковтухо", — сообщила Гончарова журналистам.

По ее данным, "действия должностного лица квалифицированы по части 4 статьи 16, части 1 статьи 427 ("Организация служебного подлога") Уголовного кодекса Белоруссии".

"С подозреваемым проводятся следственные действия, мера пресечения не применялась. По решению следствия избрана мера процессуального принуждения — отстранение от должности", — сказала официальный представитель СК.