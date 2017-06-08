Украина создала комиссию по формированию позитивного имиджа страны

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Правительство Украины создало комиссию по популяризации страны в мире, сообщает Украина.ру.

В основные задачи органа входят рассмотрение вопросов, связанных с формированием позитивного имиджа Украины в международном информационном пространстве и координация между ведомствами.

Рабочую группу составят восемь представителей государственных органов, два советника премьер-министра, два представителя предприятий учреждений, а также пять представителей общественных организаций.

Предполагается, что руководить комиссией будет министр информационной политики Украины. Однако на данный момент эта должность остается вакантной, так как предыдущий глава ведомства Юрий Стецько подал в отставку. Секретарем группы назначен государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко.