В Британии проходит голосование на выборах в парламент

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Без значительных эмоций голосуют жители запада Лондона на проходящих в четверг парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
"Для меня было неожиданностью то, что премьер объявила (досрочные) выборы. Мы их не ждали, но, конечно, пришли поддержать правительство (сформированное из членов Консервативной партии), поскольку мы считаем, что этот кабинет и кабинет Кэмерона (предыдущего премьер-министра Дэвида Кэмерона) сделали все, чтобы экономика нашей страны чувствовала себя хорошо. Мы с мужем спорим о личностных качествах министров и даже премьера, но согласны в то, что лейбористы во власти привели бы всех к катастрофе", — рассказали РИА Новости жители района Кенсингтон, пожилая семейная пара Стефани и Алекс.
"Я могу с уважением относиться к Джереми Корбину как к человеку, он действительно гражданин с большим сердцем и крайне порядочный человек, в чем-то даже сильный и несгибаемый, но в нынешних условиях и при нынешнем состоянии Лейбористской партии я не могу сказать, что готов поддержать их всех. Консерваторы — не моя партия, они безобразны. В этот раз я отдаю голос за либерал-демократов, для меня это разумный компромисс", — рассказал агентству Марк.
Полиция не отмечает каких-либо нарушений.
"У нас нет инцидентов, мы не можем говорить о ситуации в городе, к тому же участки только открылись", — рассказал один из стражей порядка.
Участки для голосования открылись в четверг в 07.00 (09.00 мск). Основная интрига выборов – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.
Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй проголосовала в своем избирательном округе в городе Мэйденхеде (графство Беркшир). Сама она также является кандидатом в парламентарии, результаты голосования по ее округу будут подсчитаны глубокой ночью.
По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента. В настоящее время соцопросы показывают, что Консервативная партия лидирует в политических предпочтениях избирателей лишь с небольшим преимуществом, разрыв между консерваторами и лейбористами составляет всего от 4 до 9% голосов.
Как ожидается, избранных парламентариев приведут к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.