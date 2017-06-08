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В Британии проходит голосование на выборах в парламент

Сюжет:
Парламентские выборы в Британии (14)
11:1308.06.2017
(обновлено: 11:50 08.06.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фотоФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Без значительных эмоций голосуют жители запада Лондона на проходящих в четверг парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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На участках, значительная часть которых открылась в школах, где из-за выборов отменили занятия, люди выстраиваются в очереди за бюллетенями. Однако регистрация у членов избирательных комиссий проходит быстро и уже через несколько минут люди приступают к голосованию. У участков дежурят представители политических партий и полиция.

"Для меня было неожиданностью то, что премьер объявила (досрочные) выборы. Мы их не ждали, но, конечно, пришли поддержать правительство (сформированное из членов Консервативной партии), поскольку мы считаем, что этот кабинет и кабинет Кэмерона (предыдущего премьер-министра Дэвида Кэмерона) сделали все, чтобы экономика нашей страны чувствовала себя хорошо. Мы с мужем спорим о личностных качествах министров и даже премьера, но согласны в то, что лейбористы во власти привели бы всех к катастрофе", — рассказали РИА Новости жители района Кенсингтон, пожилая семейная пара Стефани и Алекс.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Другой избиратель представился Марком и рассказал, что работает в сфере фармацевтики. Он заявил, что всегда последовательно голосовал за лейбористов, так как разделяет их ценности и социальную политику, однако в этот раз решил отдать голос за либерал-демократов.

"Я могу с уважением относиться к Джереми Корбину как к человеку, он действительно гражданин с большим сердцем и крайне порядочный человек, в чем-то даже сильный и несгибаемый, но в нынешних условиях и при нынешнем состоянии Лейбористской партии я не могу сказать, что готов поддержать их всех. Консерваторы — не моя партия, они безобразны. В этот раз я отдаю голос за либерал-демократов, для меня это разумный компромисс", — рассказал агентству Марк.

Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
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Многие, с кем удалось поговорить корреспонденту РИА Новости, сказали, что поддержат или консерваторов, или либерал-демократов, совсем немногие в Кенсингтоне пришли проголосовать за лейбористов. Значительное количество жителей этого района пришли на участки за несколько минут до открытия, чтобы после голосования отправиться на работу. В основном это молодые люди. Большая часть избирателей придет на выборы после 16.30, когда окончится рабочий день.

Полиция не отмечает каких-либо нарушений.

"У нас нет инцидентов, мы не можем говорить о ситуации в городе, к тому же участки только открылись", — рассказал один из стражей порядка.

Участки для голосования открылись в четверг в 07.00 (09.00 мск). Основная интрига выборов – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

Плакат с изображениями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина в Лондоне. 7 июня 2017
© REUTERS / Marko Djurica
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Голосование продлится до 22.00 местного времени (00.00 мск). Сразу после этого опубликуют данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Окончательные данные об исходе голосования огласят в пятницу.

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй проголосовала в своем избирательном округе в городе Мэйденхеде (графство Беркшир). Сама она также является кандидатом в парламентарии, результаты голосования по ее округу будут подсчитаны глубокой ночью.

По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента. В настоящее время соцопросы показывают, что Консервативная партия лидирует в политических предпочтениях избирателей лишь с небольшим преимуществом, разрыв между консерваторами и лейбористами составляет всего от 4 до 9% голосов.

Как ожидается, избранных парламентариев приведут к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.

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Парламентские выборы в Великобритании
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