ОАЭ приостановили почтовое сообщение с Катаром

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Национальная почтовая служба ОАЭ Emirates Post Group приостановила оказание всех услуг почтовой связи с Катаром, передает агентство Рейтер.

"Emirates Post Group приостановила почтовое сообщение с Катаром во всех своих офисах с 6 июня и до дальнейшего распоряжения", — приводит Рейтер выдержку из сообщения местных СМИ.

Ранее министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что ОАЭ могут принять экономические меры против Катара.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.