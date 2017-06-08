В Катар вернулись военные, принимавшие участие в йеменской операции

ДУБАЙ, 8 июн — РИА Новости. Катарские военнослужащие, принимавшие участие в операции арабской коалиции в Йемене, вернулись на родину после решения командования коалиции отстранить Катар от участия в операции, говорится в сообщении Катарского национального телевидения в Twitter.

Катарское подразделение в Йемене включало около тысячи военнослужащих.

В понедельник командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в операциях в Йемене из-за его "политики по поддержке терроризма" и "взаимодействия с группировками, совершившими переворот в Йемене".

Арабская коалиция, в которую, в первую очередь, вошли военные стран Персидского залива, начала операцию в Йемене в 2015 году, после того как отстраненный от власти в стране повстанцами-хуситами президент Абд Раббу Мансур Хади обратился к Саудовской Аравии за военной помощью.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.