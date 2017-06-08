Иран направил первый самолет с продовольствием в Катар

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Иран направил первый самолет с грузом продовольствия в Катар, сообщает телеканал Press TV.

Накануне стало известно, что катарские власти ведут переговоры с Ираном и Турцией о поставках продуктов и воды из-за продэмбарго со стороны государств Персидского залива. Глава иранской Ассоциации по импорту агропродукции Реза Нурани заявлял, что Иран готов экспортировать все виды продуктов в Катар.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.