Полиции Австралии могут разрешить стрелять по предполагаемым террористам

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Полиция самого населенного штата Австралии Нового Южного Уэльса может получить право открывать огонь по подозреваемому "в связях с терроризмом", даже если он не представляет явной угрозы, сообщает агентство Рейтер.

Премьер штата Глэдис Береджиклян рассказал, что данный законопроект будет рассмотрен парламентом штата. Согласно тексту предложенного документа, старший по званию офицер полиции сможет немедленно применить силу в случае, если инцидент признан "связанным с терроризмом".

Как сообщается, законопроект был предложен на фоне участившихся атак, сопровождающихся захватом заложников; эти нападения поставили под вопрос эффективность традиционной стратегии "сдерживания и переговоров".

По словам комиссара полиции штата Мика Фюллера, законодательная поправка необходима для ликвидации "серой зоны". "Когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, как в кофейне Lindt, у вас есть снайпер, находящийся в 300 метрах и смотрящий в бинокль. В этот момент они должны сами решить, есть ли у них законное право применять силу", — пояснил Фюллер.