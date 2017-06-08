Китай заявил о готовности помочь Мьянме после крушения военного самолета

ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай готов предоставить Мьянме необходимую помощь после крушения военного самолета, если такой запрос поступит, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы выражаем глубокие соболезнования Мьянме в связи с этим трагическим инцидентом, мы хотели бы предоставить необходимую помощь, если она понадобится", — заявила Хуа Чуньин.

Она также добавила, что Китай готов помочь Мьянме в расследовании причин этого инцидента.

Четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров днем в среду, когда пролетал над Андаманским морем. В среду вечером в ходе поисковой операции были обнаружены обломки самолета и первые три тела погибших.

На борту разбившегося самолета были 122 человека, включая 14 членов экипажа, 35 военнослужащих и 73 члена семей военнослужащих, из них 15 детей, сообщило ранее министерство обороны Мьянмы. Также самолет перевозил 2,4 тонны груза.

По информации мьянманских военных, самолет был приобретен в КНР в 2016 году. Метеоусловия в районе катастрофы не были сложными: шел слабый дождь, но видимость сохранялась хорошая, сообщали в среду синоптики ВВС Мьянмы.