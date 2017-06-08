Полиция Манчестера задержала мужчину в рамках расследования теракта

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Полиция британского города Манчестер сообщила о задержании еще одного человека в связи с расследованием теракта 22 мая, жертвами которого стали 12 человек.

"Двадцатилетний мужчина добровольно явился в полицию… Манчестера вчера вечером, 7 июня. Он был задержан по подозрению в правонарушении, противоречащем закону о терроризме, и остается под стражей", — говорится в заявлении, опубликованном на странице полиции Манчестера в Twitter

Всего в связи с расследованием теракта полицейские ранее задержали 21 человека, 12 впоследствии были отпущены без предъявления обвинений, девять человек остаются под стражей.

Теракт произошел в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Подробнее о крупных терактах в Европе в 2015-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>