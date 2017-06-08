Полиция Манчестера задержала мужчину в рамках расследования теракта

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Полиция британского города Манчестер сообщила о задержании еще одного человека в связи с расследованием теракта 22 мая, жертвами которого стали 12 человек.Twitter.
Всего в связи с расследованием теракта полицейские ранее задержали 21 человека, 12 впоследствии были отпущены без предъявления обвинений, девять человек остаются под стражей.
Теракт произошел в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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