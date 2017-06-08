Американец снял на видео нападение на него акулы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американец Паркер Симпсон запечатлел на видео момент нападения на него большой рифовой акулы во время подводной рыбалки во Флориде.

В ролике видно, как Паркер высматривает рыбу внизу. В руке он держит групера (крупная морская рыба из семейства каменных окуней — ред.). Рядом с ним плавает его друг Джастин.

В какой-то момент в кадре появляется акула, которую Паркер замечает не сразу. Она плывет на него, затем нападает и кусает за ногу.

"Джастин, достань мой пистолет! Она оттяпала мне кусок ноги!", — кричит Паркер другу, выплыв на поверхность после атаки.

По словам рыбака, акула, скорее всего, хотела отнять у него групера, но продолжила нападение даже после того, как он отпустил рыбу. После первой атаки хищник больше не возвращался.

В конце видео Паркер и Джастин выбираются на лодку. Позже друг героя видео отвез его в больницу, в которой он провел четыре часа. Паркер пояснил, что акула задела большеберцовую артерию, из-за чего он потерял около литра крови.