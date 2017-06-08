Во Франции проводник поезда принял актера за террориста

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Проводник высокоскоростного поезда во Франции принял за террориста парижского актера, репетировавшего пьесу на английском языке, сообщает радиостанция France Bleu.

Как сообщается, инцидент произошел в одном из вагонов высокоскоростного поезда TGV, следовавшего из Марселя в Париж. 35-летний французский актер, закрывшись в туалетной комнате, репетировал сцену из пьесы, в которой звучали слова "оружие", "пистолет". Проводник, услышавший громкую речь на английском и нидерландском языках, принял мужчину за террориста и вызвал жандармов.

Поезд сделал вынужденную остановку на вокзале Валанс, куда прибыла бригада из 12 стражей порядка. Парижского актера задержали и препроводили на допрос. После беседы жандармерия заявила о "ложной тревоге".

Как сообщается, парижский актер, путешествовавший в вагоне первого класса, решил отрепетировать сцену из пьесы в туалете, чтобы не мешать остальным пассажирам.

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