Во Франции проводник поезда принял актера за террориста

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Проводник высокоскоростного поезда во Франции принял за террориста парижского актера, репетировавшего пьесу на английском языке, сообщает радиостанция France Bleu.
Поезд сделал вынужденную остановку на вокзале Валанс, куда прибыла бригада из 12 стражей порядка. Парижского актера задержали и препроводили на допрос. После беседы жандармерия заявила о "ложной тревоге".
Как сообщается, парижский актер, путешествовавший в вагоне первого класса, решил отрепетировать сцену из пьесы в туалете, чтобы не мешать остальным пассажирам.
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