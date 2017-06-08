Гальперин на встрече в Совете Европы обсудил исполнение решений ЕСПЧ в РФ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый представитель РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин на первой встрече с представителями Совета Европы в Страсбурге обсудил актуальные вопросы взаимодействия и исполнения в России решений суда, сообщает в четверг пресс-служба Министерства юстиции РФ.

Гальперин был назначен уполномоченным РФ при Европейском cуде по правам человека — заместителем министра юстиции РФ в конце мая этого года, сменив на этом посту Георгия Матюшкина.

Первый визит Гальперин в Страсбург состоялся 6-8 июня.

"В рамках визита уполномоченным проведен ряд рабочих встреч с представителями структур Совета Европы на которых в конструктивном ключе обсуждены актуальные вопросы взаимодействия с Советом Европы и исполнения постановлений Европейского Суда", — сообщает министерство.

Уполномоченный принял участие в заседании Комитета министров Совета Европы (DH) и представил отчет российских властей по вопросу исполнения "пилотного" постановления Европейского Суда "Ананьев и другие против России" и постановлений по группе дел "Калашников", связанных с условиями содержания в пенитенциарных учреждениях.

"По итогам принято решение, в котором получили положительную оценку предпринятые и запланированные российскими властями меры, в том числе по реализации программ по развитию уголовно-исполнительной системы, созданию новых и совершенствованию существующих национальных средств правовой защиты, обеспечению взвешенного подхода к избранию и продлению меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении. В решении также содержится призыв к властям продолжить работу на данных направлениях.

Наряду с этим Комитет министров дал положительную оценку усилиям российских властей по исполнению других постановлений ЕСПЧ. По результатам рассмотрения отчетов были сняты с контроля вопросы об исполнении 106 дел, касающихся чрезмерной длительности уголовного и гражданского судопроизводства и о создании внутригосударственных средств правовой защиты от нарушений, связанных с волокитой при исполнении судебных актов по обязательствам государства и муниципальных образований.

"С интересом воспринята информация о запланированной разработке законопроекта (в контексте исполнения постановлений ЕСПЧ по группе дел "Ким") о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части сроков содержания лиц в специальных учреждениях в целях административного выдворения и депортации, а также порядка обжалования соответствующих решений", — сообщали в министерстве.