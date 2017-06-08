В Белоруссии подтвердили задержание российского спортсмена Амриева

МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил задержание российского спортсмена Мурада Амриева, который находится в межгосударственном розыске, заявил РИА Новости в четверг официальный представитель белорусского ведомства Антон Бычковский.

Ранее ряд СМИ сообщил, что пограничники в белорусском Добруше задержали бойца MMA Амриева.

"Седьмого июня в 17.24 (совпадает с мск) в пункте пропуска Веселовка на участке ответственности Гомельской погрангруппы при оформлении на выезд из Белоруссии автомобиля Toyota на номерах российской регистрации в ходе пограничного контроля был выявлен гражданин Российской Федерации, который находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 ("Использование заведомо подложного документа" — ред.) Уголовного кодекса России", — сообщил Бычковский, комментируя информацию о задержании спортсмена.

Он уточнил, что речь идет об Амриеве.

Собеседник агентства добавил, что гражданин РФ был передан пограничниками сотрудникам Добрушского отдела внутренних дел для дальнейшего разбирательства и принятия решения по существу.