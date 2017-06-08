Спасатели нашли десять тел погибших в авиакатастрофе в Мьянме

БАНГКОК, 8 июн – РИА Новости. Десять тел погибших в катастрофе самолета ВВС Мьянмы, упавшего в Андаманское море в среду, обнаружены в ходе поисково-спасательной операции военно-морских сил Мьянмы, передает агентство Рейтер со ссылкой на командование вооруженных сил страны.

Тела мужчины, женщины и ребенка были обнаружены в среду, еще семь тел погибших найдены в четверг экипажами кораблей ВМС и рыболовных судов, задействованных в поисковой операции, заявил в четверг представитель командования вооруженных сил Мьянмы генерал Мьят Мин У, слова которого приводит агентство.

В четверг найдены тела четырех женщин и троих детей, сообщил генерал.

Четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров днем в среду, когда пролетал над Андаманским морем. В среду вечером в ходе поисковой операции были обнаружены обломки самолета и первые три тела погибших.

На борту разбившегося самолета были 122 человека, включая 14 членов экипажа, 35 военнослужащих и 73 члена семей военнослужащих, из них 15 детей, сообщило ранее министерство обороны Мьянмы. Также самолет перевозил 2,4 тонны груза.

По информации мьянманских военных, самолет был приобретен в КНР в 2016 году. Метеоусловия в районе катастрофы не были сложными: шел слабый дождь, но видимость сохранялась хорошая, сообщали в среду синоптики ВВС Мьянмы.