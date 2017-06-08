Смартфоны заменят паспорта пассажирам аэропорта в Дубае

ДУБАЙ, 8 июн — РИА Новости. Жители ОАЭ, вылетающие из терминала 3 международного аэропорта Дубая, теперь могут использовать смартфоны вместо паспортов, проходя через контроль, сообщают эмиратские СМИ.
По мнению разработчиков, помимо сокращения времени на контроль пассажиров, услуга позволит обеспечить безопасность данных паспорта и других документов.
Пассажирам нужно будет лишь использовать смартфон при проходе через "умный вход" (Smart Gates) на контроле и сканировать отпечаток пальца.
В будущем планируется усовершенствовать приложение так, что всем жителям ОАЭ не придется больше показывать документы в любых правительственных учреждениях — вся информация будет храниться в штрихкоде их телефонов.
Граждане ОАЭ и другие резиденты страны составляют 55% пассажиров в аэропортах Дубая, поэтому создатели системы рассчитывают на то, что она увеличит скорость продвижения пассажиров через паспортный контроль.