Мать убитого в США россиянина рассказала о ходе расследования его гибели

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мать убитого в США гражданина РФ Артема Зиберова Юлия Тевелоу сообщила, что американские правоохранительные органы не информируют ее о ходе расследования.

Двое молодых людей — 18-летний Артем Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар — были застрелены вечером в понедельник в автомобиле в жилом районе близ Монтгомери Вилледж в штате Мэриленд. Расследование инцидента продолжается, подозреваемых пока нет. За любые сведения о нападавших полиция объявила вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

"Нам ничего не говорят. Единственное, что они сказали, что это, скорее всего, не просто так. Просто так 22 пули не всаживают. Это какой-то урок или они оказались случайно… Похожая машина не в том месте и не в то время", — сказала Тевелоу телеканалу RT.

Она подтвердила, что она и ее сын — граждане России. "Мы решаем вопрос с транспортировкой, похороны пройдут в Москве. Здесь у него только отчим и друзья. Будет поминальная служба, и они попрощаются с Артемом. Но захоронение будет в Москве", — рассказала Тевелоу.