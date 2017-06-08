Спецслужбы Киргизии задержали террориста-смертника, готовившего самоподрыв

БИШКЕК, 8 июн – РИА Новости. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали террориста-смертника международной террористической организации, готовившего самоподрыв, сообщает пресс-служба ГКНБ страны.

"Государственным комитетом национальной безопасности в ходе проводимых контртеррористических мероприятий на стадии подготовки к совершению террористического акта задержан член международной террористической организации (МТО) М. А. По указанию главарей МТО готовился совершить самоподрыв во время массового скопления людей", — сообщает пресс-служба.

По данным спецслужбы, М. А. "прошел минно-взрывную и специальную идеологическую подготовку в качестве смертника. На момент задержания он осуществлял сборку самодельного взрывного устройства.

"При проведении следственно-оперативных мероприятий по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его изготовлению, литература экстремистского содержания, а также боевые гранаты и боеприпасы различного калибра.

Следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело, задержанный помещен в СИЗО ГКНБ, отметили в ведомстве.