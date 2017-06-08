В КНДР пообещали превратить Японию в пепел еще раньше, чем США

ТОКИО, 8 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Председатель комитета КНДР по защите мира пообещал превратить Японию в пепел еще раньше, чем это будет сделано с США, официальное заявление чиновника цитирует центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и удалить со своей территории американские базы. Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел еще до США в случае непредвиденных обстоятельств и если она будет вести себя так же враждебно в отношении КНДР", — говорится в заявлении.

Чиновник напоминает Японии, что она – островная страна и "не должна пускаться в авантюры перед лицом непобедимой и беспощадной ядерной державы", которую представляет из себя КНДР.

Раздражение КНДР вызвали заявления Японии о ее прочном союзе с США, которые звучат каждый раз в ответ на проводимые в последнее время с интервалом в неделю испытания баллистических и крылатых КНДР.

Последнее испытание произошло утром в четверг, когда КНДР провела несколько пусков противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, была испытана баллистическая ракета с системой самонаведения для перехвата ракет противника.