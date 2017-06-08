Суд признал американца виновным в попытке оказать помощь ИГ*

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Суд в США признал жителя одного из пригородов американской столицы виновным в попытке оказать помощь террористической группировке "Исламское государство"*, сообщило в среду министерство юстиции.

Речь идет о 27-летнем жителе города Александрия Мухаммеде Джамале Хвеисе.

"Хвеис — не наивный ребенок, который не знал, что делает", — заявил и. о. помощника генпрокурора США Дана Боэнте.

По его словам, "это человек, который изучал в колледже криминальную юриспруденцию и стратегически спланировал свою поездку (на Ближний Восток) таким образом, чтобы избежать подозрений со стороны правоохранительных органов, шифровал свои коммуникации и планировал возможные алиби".

Как отметил представитель ФБР Эндрю Уэйл, Хвеис "предположительно поехал заграницу, чтобы примкнуть там к ИГ".

В минюсте уточнили, что "согласно судебным документам и свидетельствам, представленным в ходе процесса, Хвеис покинул США в середине декабря 2015 года и через Турцию проник в Сирию". Перед отъездом он уволился с работы, продал машину, закрыл все онлайн-аккаунты и не говорил семье, что уезжает для присоединения к ИГ. Как сообщается, во время путешествия он использовал различные технические устройства, чтобы скрыть свои действия и связываться с боевиками.

"По прибытии в Сирию Хвеис находился в безопасном здании в Ракке вместе с другими рекрутами ИГ. Примкнув к группировке, он согласился стать террористом-смертником", — говорится в сообщении. Там указывается, что в феврале 2017 года американские военные захватили его документы вместе с данными еще 19 боевиков.

Окончательный приговор Хвеису будет вынесен 13 октября. Ему грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

*Террористическая организация, запрещенная в России.