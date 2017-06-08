Суд признал американца виновным в попытке оказать помощь ИГ*

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Суд в США признал жителя одного из пригородов американской столицы виновным в попытке оказать помощь террористической группировке "Исламское государство"*, сообщило в среду министерство юстиции.
"Хвеис — не наивный ребенок, который не знал, что делает", — заявил и. о. помощника генпрокурора США Дана Боэнте.
По его словам, "это человек, который изучал в колледже криминальную юриспруденцию и стратегически спланировал свою поездку (на Ближний Восток) таким образом, чтобы избежать подозрений со стороны правоохранительных органов, шифровал свои коммуникации и планировал возможные алиби".
Как отметил представитель ФБР Эндрю Уэйл, Хвеис "предположительно поехал заграницу, чтобы примкнуть там к ИГ".
"По прибытии в Сирию Хвеис находился в безопасном здании в Ракке вместе с другими рекрутами ИГ. Примкнув к группировке, он согласился стать террористом-смертником", — говорится в сообщении. Там указывается, что в феврале 2017 года американские военные захватили его документы вместе с данными еще 19 боевиков.
Окончательный приговор Хвеису будет вынесен 13 октября. Ему грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.