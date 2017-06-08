WP: расследование "российского дела" в конгрессе находится на ранней стадии

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Расследование конгресса США по так называемому вмешательству России в американские выборы находится пока на ранней стадии, сообщил в среду в интервью газете Washington Post старший демократ в комитете по разведке палаты представителей Адам Шифф.

"Мы находимся на достаточно ранней стадии. Люди должны понимать, что ФБР занимается этим с июля прошлого года, а мы начали только два месяца назад. И у нас есть только часть ресурсов, которыми располагает ФБР", — сказал законодатель.

По его словам, "расследование идет".

"Мы запросили выступления свидетелей, представленные ими документы должны быть изучены до того, как они придут. Мы направили повестки тем, кто не хочет приходить. Идет трудная работа, которая находится на ранней стадии", — добавил Шифф.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.