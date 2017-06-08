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В мире

Эксперт: выборы выявили недостаток лидерских качеств у Терезы Мэй

03:5708.06.2017
(обновлено: 03:58 08.06.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости. Нынешние всеобщие выборы в Великобритании выявили нехватку лидерских качеств у премьер-министра Терезы Мэй, заявил РИА Новости политолог, главный редактор журнала Politics First Маркус Пападопулос.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Досрочные выборы в Британии могут стать роковой ошибкой Терезы Мэй

Досрочные всеобщие выборы пройдут в стране в четверг. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о скором голосовании, хотя ранее говорила, что всеобщих выборов до 2020 года проводиться не будет.

"Одно очевидно насчет этих всеобщих выборов: они жестоко выявили недостатки Терезы Мэй как лидера. Как и Джереми Корбин (лидер Лейбористской партии – ред.), Тереза Мэй – невероятно трудолюбивый человек. Но, в отличие от мистера Корбина, она невероятно застенчива, чересчур осторожна, чувствует себя неуютно перед камерой и ощущает неловкость среди людей… Когда она была министром внутренних дел, ее можно было увидеть только в парламенте, поскольку она редко покидала свой кабинет в МВД. Она просто не публичный человек, что странно, учитывая, что она премьер-министр!" — считает Пападопулос.

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Опрос показал позиции британских партий накануне выборов

Кроме того, отмечает эксперт, Мэй продемонстрировала свою непоследовательность.

"Некогда миссис Мэй была ярым сторонником членства Великобритании в ЕС, а теперь она ярый сторонник Brexit. Миссис Мэй шесть раз заявляла, что всеобщих выборов не будет, а потом объявила их. Миссис Мэй сначала объявила, что введет "налог на деменцию", а потом повернула вспять", — отметил главред Politics First.

"Налогом на деменцию" Корбин назвал предложенное консерваторами изменение правил получения социальной помощи — бесплатных услуг сиделки и тому подобного. Консерваторы предложили исключить недвижимость из "несгораемых" активов, которые могут быть распроданы в счет долгов за соцпомощь. Лидер либдемов Тим Фэррон и вовсе тогда обвинил Консервативную партию в безжалостности по отношению к самым уязвимым людям – старикам, страдающим слабоумием.

Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
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По мнению Пападопулоса, в отличие от премьера Джереми Корбин в ходе кампании проявил свои сильнейшие черты.

"Лидер лейбористов становился все сильней в ходе кампании, а его манифест нашел отклик у миллионов обычных людей, к примеру, его обещание вновь национализировать поезда, воду, энергетику и Королевскую почту, а также обещание не идти больше рука об руку с Америкой", — отметил он.

По мнению Пападопулоса, если бы британские СМИ были более объективными, то Корбин лидировал бы в опросах общественного мнения.

Плакат с изображениями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина в Лондоне. 7 июня 2017
© REUTERS / Marko Djurica
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"Но увы, в Британии нет сбалансированных СМИ. Руперт Мердок (американский медиамагнат и глава News Corporation – ред.), вместе с британским истеблишментом, не допустил бы этого. СМИ поддерживают линию британского истеблишмента, а Консервативная партия исторически всегда была партией британского истеблишмента", — отметил политолог.

"Похоже, Тереза Мэй может вернуться к власти 8 июня. Но настоящий вопрос заключается в том, с каким перевесом? Я подозреваю, что это будет 50-60 мест. Если такое случится, члены Консервативной партии будут задаваться серьезными вопросами относительно лидерства Мэй, потому что тори хотят перевеса в районе ста мест", — сказал Пападопулос.

"Но вероятность "подвешенного парламента" также не должна недооцениваться, как и вероятность того, что консерваторы утратят нынешнее большинство, но продолжат править страной как правительство меньшинства", — отметил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Биография Терезы Мэй

Выборы 2015 года были триумфальными для Консервативной партии, которая, вопреки прогнозам, получила абсолютное большинство в парламенте: 330 мест при 326 необходимых для единоличного правления. Таким образом, чтобы упрочить свои позиции, консерваторам на этих выборах нужно получить сейчас еще больше мест.

Между тем, согласно последним опросам, нынешняя правящая партия может утратить большинство. Если прогноз оправдается, это станет политической катастрофой для Мэй, которая, вероятно, в этом случае уйдет в отставку. Если ни одна партия не получит абсолютного большинства, возникнет необходимость формирования коалиционного правительства.

Выборы в Великобритании
Парламентские выборы в Великобритании
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