В ходе протестов в Венесуэле убили подростка

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости. Подросток был убит в среду в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает новостной портал Nacional.

По данным депутата Мигеля Писарро, 17-летний подросток был убит попаданием в грудь заряда со слезоточивым газом, выпущенного национальной боливарианской гвардией. При этом МВД Венесуэлы обвинило самого юношу в гибели, заявив, что у того в руках взорвалось самодельное устройство.

Когда подросток получил ранение, окружающие пытались реанимировать его и доставили в госпиталь, однако туда он был привезен уже без признаков жизни.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые акции протеста против политики президента Николаса Мадуро. По последним данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, число погибших в протестах достигло 80 человек.