В Доминикане министра отправили в тюрьму по обвинению в коррупции

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости. Суд Доминиканской республики в среду принял решение отправить в предварительное заключение восьмерых из 14 обвиняемых в участии в коррупционном скандале вокруг бразильской строительной компании Odebrecht, в том числе министра промышленности и торговли страны Темистоклеса Монтаса.

Всего по делу проходят 14 человек, однако в отношении шести из них выбраны меры пресечения, не связанные с предварительным заключением, сообщает портал Listin Diario. Монтасу определен срок ареста в полгода.

Задержан Монтас был в конце мая в числе других чиновников после того, как Odebrecht заявила, что с 2001 года заплатила официальным лицам в Доминикане взятки на 92 миллиона долларов для получения контрактов на участие в инфраструктурных проектах.

Odebrecht — один из основных подрядчиков крупнейшей бразильской энергетической компании Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras. Компания признала себя виновной в нарушении положений закона о коррупции за рубежом и согласилась выплатить штраф США, Бразилии и Швейцарии, чтобы урегулировать дело. Как сообщил в апреле минюст США, компания согласилась выплатить назначенный окружным судом США штраф в 3,5 миллиарда долларов за взяточничество.