Выпущенные КНДР ракеты не повлияли на безопасность Японии

ТОКИО, 8 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Выпущенные утром в четверг северокорейские ракеты не повлияли на безопасность Японии, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

"Ничего такого, что могло бы угрожать безопасности Японии в ближайшее время, не зафиксировано. Но подобные провокационные действия недопустимы", — сказал Кисида журналистам.

Он подтвердил стремление Токио находиться во взаимодействии с США и Южной Кореей в связи с пусками.

Выпущенные в четверг ракеты были противокорабельными крылатыми ракетами. Они пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что из района Вонсан на восточном побережье КНДР были проведены несколько пусков баллистических, предположительно противокорабельных ракет. МИД Японии заявил, что по дипломатическим направит Северной Корее протест в связи с очередным пуском ракет.

© Инфографика Перейти в фотобанк Куда могут долететь ракеты КНДР © Инфографика Перейти в фотобанк Куда могут долететь ракеты КНДР

КНДР несколькими днями ранее, 29 мая осуществила пуск ракеты из района Вонсана. Она пролетела шесть минут, преодолев 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует эту ракету как средней или малой дальности типа "Скад". Министерство обороны Японии считает, что была испытана новая модификация этой ракеты с функцией самонаведения. КНДР заявила, что это "новая баллистическая ракета точного наведения". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест.