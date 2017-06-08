Полиция задержала еще трех человек в рамках расследования теракта в Лондоне

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Британская полиция задержала еще трех человек в рамках расследования теракта в Лондоне, передает агентство Франс Пресс.

Как заявили в Скотланд-Ярде, двое мужчин были задержаны на улице Илфорд в ходе спецоперации в восточной части Лондона, еще один – в ходе обысков в его доме в том же районе столицы.

Двое из задержанных 27 и 29 лет подозреваются в причастности к террористической деятельности, третий мужчина 33 лет был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.